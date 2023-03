Inter esclarece lesão de Çalhanoglu, que voltou tocado da seleção

Turco voltou lesionado dos compromissos da seleção turca. De acordo com a imprensa italiana, deve falhar a primeira mão dos quartos da Champions, diante do Benfica, no Estádio da Luz

Hakan Çalhanoglu está em dúvida para a eliminatória dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, diante do Benfica. O médio voltou lesionado dos compromissos da seleção turca e o Inter já veio esclarecer a natureza do problema.

Em comunicado, o Inter revelou que o centrocampista está a contas com uma "distensão muscular no adutor da coxa direita", uma lesão que o deve deixar de fora dos próximos encontros dos nerazzurri e que coloca em perigo a utilização na Champions.

A imprensa italiana revela mesmo que o jogador deve falhar a primeira mão dos quartos da Champions, marcada para o Estádio da Luz, mas que poderá recuperar mesmo a tempo do segundo encontro, a 19 de abril, na casa do Inter.

Titular nos dois encontros da Turquia, Çalhanoglu saiu mais cedo da receção à Croácia, jogando apenas 38 minutos.