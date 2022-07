Inter e Juventus disputam Gleison Bremer

Bremer antecipa-se a Anguissa, do Nápoles

Central do Torino estava encaminhado para o clube de Milão, mas a saída de De Ligt dos de Turim criou um novo cenário

Gleison Bremer foi dos melhores defesas do último campeonato italiano e está a ser muito cobiçado pelos grandes da Série A. Quando aparentemente estava tudo bem encaminhado para se mudar para o Inter por 30 milhões de euros, eis que a Juventus se intrometeu no negócio e fez uma ultrapassagem ao emblema milanês.

A Juventus perde De Ligt para o Bayern de Munique e vê no brasileiro do Torino, de 25 anos e com mais uma época de contrato, o substituto ideal. Tem experiência na liga transalpina, fez uma temporada muito boa e tem ainda margem de progressão.

Antes de rumar ao Torino em 2018/19, Bremer atuou no Atlético Mineiro, no São Paulo e no Desportivo Brasil.