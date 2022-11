Inter deve deixar sair Gosens e já tem dois candidatos na mira para a faixa esquerda

Lateral alemão não tem sido opção e posição deve ser reforçada no mercado de janeiro. Clube de Milão tem de correr atrás do prejuízo no campeonato e atacar oitavos da Champions, diante de FC Porto

Robin Gosens, figura da seleção alemã que bateu Portugal no último Europeu, não está a convencer Inzaghi e o Inter, adversário do FC Porto nos oitavos-de-final da Champions. Os italianos devem reforçar a posição de ala esquerdo em janeiro.

De acordo com La Gazzetta dello Sport, há já dois candidatos: Alfonso Pedraza, do Villarreal, que obriga a um investimento mais avultado, e Jesús Vázquez, do Valência, que é o jogador, nesta altura, mais bem posicionado, tendo já o Inter iniciado contactos.

Para além de jogar oitavos da Champions, o Inter tem ainda de correr atrás do prejuízo no seu campeonato. A turma de Inzaghi está a um ponto do top-4, mas a 11 da liderança até ver intocável do Nápoles.