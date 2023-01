Inter deu nega à primeira proposta do PSG por Skriniar

Franceses acenaram com 10 milhões, Inter quer 20. Central não vai renovar e, portanto, deve sair já nesta reabertura do mercado

Milan Skriniar promete protagonizar uma das novelas dos últimos dias de mercado. O central não deve renovar com o Inter e, por isso, tem as portas da saída escancaradas. O PSG é o principal interessado, mas já levou uma recusa.

De acordo com informações da imprensa italiana, os franceses ofereceram 10 milhões pelo central eslovaco. O Inter já estabeleceu as condições: ou sai por 20 milhões agora, ou a custo zero no final da época.

Leia também Benfica Brooks de volta à Alemanha: saiba quanto vai render ao Benfica Central já deixou o plantel encarnado para reforçar o Hoffenheim numa ligação válida até 2024. Uma verba em torno do meio milhão de euros e a poupança de salários resultam de mais uma saída do plantel. Desde o início do ano, é o terceiro central negociado, depois de Conti e João Victor.

Apesar das várias tentativas, o Inter não deve mesmo conseguir renovar com o central eslovaco, que pedia um par de milhões a mais no salário em relação à proposta do clube, que é a casa de Skriniar desde 2017.