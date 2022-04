Inter derrotado em Bolonha e rival Milan comanda da Serie A

O habitual suplente de Samir Handonovic cometeu um erro fatal

O Inter foi derrotado em Bolonha (2-1), muito por culpa de um erro do guarda-redes Andrei Radu, um desfecho que permitiu ao rival Milan seguir isolado na liderança da Liga italiana.

Nove jogos depois, os nerazzurri voltaram a perder na Serie A, no encontro em atraso da 20.ª jornada, e prosseguem com 72 pontos, contra os 74 do Milan, enquanto o Nápoles fecha o pódio, com 67, mais um do que a Juventus (quarta). O Bolonha é 13.º, com 42.

A equipa treinada por Simone Inzaghi até se colocou em vantagem, com um golo madrugador de Ivan Perisic, aos três minutos, mas a reação anfitriã chegou por Marko Arnautovic, aos 28, uma igualdade que se manteve até perto do fim.

No segundo tempo, o habitual suplente de Samir Handonovic cometeu um erro fatal, ao fazer de um passe uma assistência para Nicola Sansone (81), que apenas teve de empurrar para o fundo das redes.