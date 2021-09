Inter de Milão vira marcador contra Fiorentina e lidera Serie A

Com os três pontos conquistados, os comandados de Simone Inzaghi subiram ao topo da tabela em Itália, com 13 pontos em cinco jogos

O Inter de Milão bateu fora a Fiorentina por 3-1, depois de ter estado em desvantagem nesta partida da quinta jornada da Serie A, ascendendo, ainda que provisoriamente à liderança.

O jovem avançado italiano Riccardo Sottil fez o primeiro golo aos 23 minutos, e a formação "viola" conservou a vantagem até ao intervalo, mas os milaneses, campeões em título, foram mais fortes na segunda parte e conseguiram a reviravolta no marcador.

O defesa internacional transalpino Matteo Darmian igualou aos 52 minutos e, apenas três minutos depois, o ponta de lança bósnio Edin Dzeko colocou o Inter em vantagem pela primeira vez no jogo, com o croata Ivan Perisic a confirmar o triunfo dos visitantes, aos 87.

Com os três pontos conquistados, os comandados de Simone Inzaghi subiram ao topo da tabela em Itália, com 13 pontos em cinco jogos, mas Nápoles (12 pontos) e Milan (10 pontos), segundo e terceiro classificados, respetivamente, têm menos um jogo.

Já a Atalanta, quarta classificada, com 10 pontos, também foi hoje a jogo, no arranque da quinta ronda, e conquistou a vitória frente ao Sassuolo (13.º, com quatro pontos) por 2-1, com todos os golos marcados no primeiro tempo.

O alemão Robin Gosens adiantou a equipa de Bérgamo logo aos três minutos, e David Zappacosta fez o segundo, aos 37, enquanto os visitantes reduziram aos 44, por Domínico Berardi, mas o golo foi insuficiente para evitar a derrota.

No outro jogo do dia, o Bolonha (sétimo, com oito pontos) e o Génova (14.º, com quatro pontos) empataram a duas bolas.

Os golos só surgiram na segunda metade do encontro, com Hickey (49) e Arnautovic (85) a marcarem para o Bolonha, e Destro (55) e Criscito (89) para o clube visitante.