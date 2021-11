Inter de Milão agarra uma das suas estrelas até 2026

Barella prolongou o seu vínculo com os nerazzurri

Cada vez mais importante no clube e na seleção, Nicolo Barella mereceu uma prova de confiança do Inter de Milão, que acertou com uma das suas figuras a renovação de contrato até 2026.

O médio, que contabiliza 102 jogos em menos de duas épocas e meia, continuará às ordens de Inzaghi, tal como Lautaro Martínez, outro dos principais ativos que já tinha renovado contrato até ao mesmo ano de 2026.

Barella, que tinha contrato até 2024, passará a auferir cinco milhões limpos por temporada e, a partir do próximo verão, será um dos candidatos a juntar-se ao leque de capitães de equipa.