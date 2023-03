"Inter? Criticavam-me muito, mas em 15 minutos o que podia mostrar?"

Alexis Sánchez representou o próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões entre 2019 e 2022, nunca conseguindo convencer em campo.

Alexis Sánchez, extremo do Marselha, recordou esta sexta-feira a sua passagem de três temporadas pelo Inter, adversário do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, mostrando-se amargurado com as críticas que recebeu durante esse período, entre 2019 e 2022.

"Era um leão enjaulado no Inter. Criticavam-me muito, mas se eu não jogava como é que podia provar que estavam errados? Em 15 minutos em campo, o que podia mostrar? Agora se calhar dizem que eu faço falta ao Inter, mas na altura não me deram outra chance", lamentou, em declarações ao programa chileno "24 horas".

O internacional chileno, de 34 anos, admitiu ainda que chegou a desentender-se com o treinador Simone Inzaghi: "Uma vez disse-lhe que se não me metesse em campo contra o Milan, íamos perder e foi exatamente o que aconteceu. Nunca mais lhe disse nada, às vezes tens de ser como um elefante: boca fechada e orelhas grandes".

Sánchez rumou ao Inter inicialmente por empréstimo do Manchester United, acabando por assinar em definitivo ao fim da sua primeira temporada no clube. Ao todo, somou 20 golos e 19 assistências em 109 partidas disputadas, conquistando uma Serie A, uma Taça de Itália e uma Supertaça.