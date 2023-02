Inter cai no campeonato depois da vitória na Champions contra o FC Porto

Derrota em casa do Bolonha na ronda 24 da Serie A.

O Inter foi derrotado este domingo em casa do Bolonha, no jogo seguinte ao triunfo (1-0) frente ao FC Porto, na primeira mão dos oitavos de final da Champions. A formação orientada por Simone Inzaghi viu assim interrompida uma série de seis jogos sem perder - cinco vitórias nesse período - e está ainda mais longe do primeiro lugar do campeonato.

No duelo da ronda 24 da Serie A, o único golo da partida, para a equipa da casa, foi marcado por Orsolini ao minuto 76.

Com este desaire, o Inter fica a 18 pontos do líder Nápoles e pode ser igualado por Roma e Milan no segundo lugar, duas formações que ainda vão entrar em campo e têm três pontos a menos. O Bolonha é sétimo, com 35.

O Inter joga no Dragão no dia 14 de março, num jogo que irá decidir quem segue para os quartos de final da Liga dos Campeões.