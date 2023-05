Inter bate Sassuolo e está firma na luta pelos lugares de Champions

O Inter ganhou, este sábado, margem na corrida aos lugares de Champions na Série A italiana, ao vencer o Sassuolo por 4-2, em jogo da 35.ª jornada da competição.

Na antecâmara do jogo de terça-feira com o AC Milan, em casa e em que defende vantagem de 2-0 nas meias-finais da Liga dos Campeões, os nerazzurri aproveitaram bem a jornada do campeonato, já entregue ao campeão Nápoles.

Mesmo com poupanças, com o treinador Simone Inzaghi a deixar Dzeko, Onana, Barella, Çalhanoglu, Lautauro Martínez - entrou mais tarde - ou Dumfries no banco, o jogo esteve sempre do lado da equipa de Milão.

O internacional belga Lukaku bisou, aos 41 e 89 minutos, Lautauro Martínez, que entrou ao intervalo, ainda foi a tempo de marcar, aos 58, já depois de Tressoldi fazer o 2-0, num autogolo, aos 55.

O máximo que o Sassuolo, que é 13.º, conseguiu foi reduzir, por intermédio de Matheus Henrique (3-1, aos 63 minutos) e Frattesi (3-2, aos 77).

Para o Inter, foi a oportunidade de misturar confiança, em crescendo, com a vitória, mesmo com o descanso dado a alguns jogadores e a pensar no importante jogo de terça-feira da Champions.

As mudanças não impediram a equipa milanesa de somar a sétima vitória consecutiva e aproveitar no campeonato os deslizes de Lazio, que empatou no arranque da jornada, com o Lecce (2-2), e a derrota, já hoje, de AC Milan, na visita ao Spezia (2-0).

Com o título entregue ao Nápoles (83 pontos, em 34 jogos), na Série A seguem na luta de acesso aos lugares de Liga dos Campeões a Juventus, em segundo (66, em 34), agora o Inter Milão em terceiro (66, 35) e a Lazio em quarto (65, 35), enquanto o AC Milan é quinto (61, 35).