Inter bate Juventus de Ronaldo e iguala o líder Milan à condição

Arturo Vidal desarma Cristiano Ronaldo no Inter-Juventus

Nerrazurri passaram a somar 40 pontos, tantos quantos o arquirrival milanês. Cristiano Ronaldo foi lançado a titular e teve um golo anulado na primeira parte

O Inter venceu, este domingo, a campeã em título Juventus, por 2-0, em jogo da 18.ª jornada da Serie A, realizado no Estádio Giuseppe Meazza, e igualou, à condição, o líder Milan na classificação da competição.

A equipa orientada por Antonio Conte definiu o resultado graças aos golos dos centrocampistas chileno Arturo Vidal (12'), que se estreou a marcar na atual edição do campeonato italiano, e do jovem italiano Barella (52'), que apontou o terceiro golo na prova.

Antes de acontecer o primeiro golo da formação nerrazurri no clássico italiano, Cristiano Ronaldo, atual melhor marcador da Serie A (15 remates certeiros), fez balançar as redes (9') mas o tento foi anulado por fora-de-jogo de Chiesa, que rematou previamente a CR7.

Com o triunfo obtido no jogo 175 ante a Juventus, o Inter igualou o líder Milan, com 40 pontos somados, ainda que à condição já que o arquirrival da cidade joga, esta segunda-feira, em jogo que encerra a 18.ª ronda da Serie A.

Quanto à Juventus, que concedeu o segundo desaire no campeonato italiano, permanece no quinto lugar da classificação, com os mesmos 33 pontos, e desperdiçou a oportunidade de ultrapassar a Roma e o Napóles e ascender ao pódio.

Caso o Milan vença nesta ronda, a Vecchia Signora ficará a uns consideráveis dez pontos de distância.