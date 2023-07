Inter anuncia renovação de contrato de experiente central

Redação com Lusa

Central neerlandês Stefan de Vrij renova com o Inter Milão até 2025.

O defesa internacional neerlandês Stefan de Vrij renovou contrato com o Inter por duas temporadas, até junho de 2025, anunciaram este sábado os vice-campeões europeus, que disputam a Liga italiana, no site oficial.

O central, de 30 anos, formado no Feyenoord, tinha terminado o vínculo aos nerazzurri no final da última época, tendo agora estendido a ligação ao emblema que representa desde 2018, quando chegou a custo zero proveniente da Lázio.

Neste período, De Vrij somou 203 jogos e marcou nove golos pelo Inter, conquistando uma Liga italiana, duas taças de Itália e duas supertaças italianas, além de ter ajudado os milaneses a atingir a final da última edição da Liga dos Campeões, perdida para o Manchester City.