Inter adianta-se a Barcelona e Atlético por nova joia argentina, dizem em Itália

Avançado do River Plate estará na mira de vários gigantes europeus.

Com 22 golos e 12 assistências em 47 jogos disputados em 2021, Julián Álvarez é uma das figuras de destaque do River Plate e considerado uma das novas joias argentinas.

Os consecutivos bons desempenhos do avançado, comprovados pelos números, terão chamado a atenção de vários gigantes europeus como Atlético de Madrid, Barcelona, Inter, Milan, Juventus, Fiorentina e Bayer Leverkusen. No entanto, um deles parece estar na frente na corrida para obter os seus serviços.

De acordo com o "Tuttosport", o Inter estará vantagem nessa disputa. O diretor-geral do clube italiano, Dario Baccin, não terá mesmo estado presente no sábado no jogo contra o Veneza, que o Inter venceu por 2-0, por ter viajado para a Argentina de forma a avançar nas negociações.

O contrato de Julián Álvarez com o clube argentino é válido até 2022, tendo a cláusula de rescisão fixada nos 25 milhões de euros.