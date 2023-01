Inter acaba com a invencibilidade do Nápoles na Serie A

Um golo de Dzeko bastou para o líder da liga italiana sofrer a primeira derrota na prova

O Nápoles, líder isolado da Serie A, sofre esta quarta-feira a primeira derrota na prova, à 16.ª jornada. A equipa do sul de Itália foi ao campo do Inter de Milão e perdeu por 1-0, com o único golo do encontro a ser apontado por Dzeko, aos 56'.

No global desta temporada, o Nápoles somava apenas uma derrota em 21 jogos, contra o Liverpool, na Liga dos Campeões.

Apesar do desaire, a vantagem para o segundo classificado, o Milan, é de cinco pontos. O Inter é quarto e está nos lugares de Champions, deixando para trás a Lázio, que perdeu com o Lecce.