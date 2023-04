Insultos racistas no Juventus-Inter: "O Lukaku merece um pedido de desculpas"

Michael Yormark, que lidera a agência que representa Lukaku, espera que a Juventus faça um pedido de desculpas ao jogador.

Romelu Lukaku foi alvo de insultos racistas no Juventus-Inter (1-1), da primeira mão da meia-final da Taça de Itália, disputado na terça-feira. E o empresário do jogador, Michael Yormark, quer que os bianconeri peça desculpa ao internacional belga, tal como quer ver a Liga italiana a condenar o comportamento dos adeptos de Turim.

O avançado acabou por marcar o golo do empate através de uma grande penalidade, na compensação, e festejou na direção dos adeptos da Juventus. O árbitro entendeu o comportamento como provocatório e mostrou-se o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho.

"Foram proferidos insultos racistas em relação a Romelu Lukaku por parte de adeptos da Juventus em Turim que, além de desprezíveis, não podem ser aceites. O Romelu marcou um penálti a acabar o jogo. Antes, durante e depois do penálti foi sujeito a abusos racistas hostis e repugnantes. O Romelu celebrou como sempre fez. A resposta do árbitro foi dar-lhe um cartão. O Romelu merece um pedido de desculpas da Juventus e espero que a Liga condene imediatamente o comportamento deste grupo de adeptos. As autoridades italianas têm de aproveitar esta oportunidade para combater o racismo, em vez de punir a vítima do abuso. Tenho a certeza que o mundo do futebol partilha este sentimento", escreveu Michael Yormark, presidente da Roc Nation Sports International, agência que representa o dianteiro.