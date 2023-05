Insultos racistas a treinador interrompem jogo entre Spezia e Torino

Adeptos do Spezia

O encontro entre Spezia e Torino foi interrompido devido a insultos racistas de adeptos a Ivan Juric, treinador do Torino. Em causa estarão termos depreciativos relacionados com a sua ascendência croata, com o técnico a informar a equipa de arbitragem que mandou suspender o encontro.

O resultado também não deixa boas memórias para o Spezia, que foi goleado em casa pelo Torino por expressivos 4-0. O emblema italiano corre agora o risco de ser ultrapassado pelo Verona e cair para lugar de descida já nesta jornada.

Gyasi, capitão do Spezia, interveio ao pedir aos adeptos que parassem com os insultos e pediu também desculpa ao treinador. De recordar que o mesmo aconteceu há umas semanas a Vlahovic, jogador da Juventus, que terá sido chamado de cigano durante um encontro.