Insultos racistas a Vinícius: federação espanhola reduz sanção ao Valência

O Comité de Recurso da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) reduziu de cinco para três jogos a sanção de encerramento parcial de uma bancada do estádio do Valência, motivada pelos insultos racistas ao jogador brasileiro Vinícius Júnior.

O órgão federativo deu na quinta-feira provimento parcial ao recurso do Valência, reduzindo também o valor da multa, de 45 000 para 27 000 euros, mas rejeitou o pedido do clube para suspender cautelarmente a sanção imposta pelo Comité de Competição da RFEF na terça-feira.

O Valência foi punido com o encerramento parcial de uma bancada do Estádio Mestalla, na sequência de insultos racistas dirigidos a Vinícius Júnior, avançado do Real Madrid, no domingo, durante um jogo da 35.ª jornada da Liga espanhola, que chegou a estar interrompido e terminou com a vitória da equipa anfitriã, por 1-0.

A justiça federativa decidiu ordenar o fecho da bancada Kempes, de onde terão saído grande parte dos insultos, entre os quais o único relatado no relatório do árbitro, que refere que, aos 73 minutos, um adepto chamou "macaco" a Vinícius Júnior.

O Comité de Competição considerou que, tendo em conta as provas apresentadas, os insultos começaram ainda no exterior do estádio, no momento da chegada do Real Madrid, continuando no interior, com o organismo a salientar que, entre outros, ouviu-se "um grito generalizado nas bancadas" a chamar "macaco" ao brasileiro perto do final do encontro.

"Este Comité considera que ficou provado que, apesar dos esforços que vem fazendo o clube, este não foi suficientemente expedito na implementação efetiva de todas as medidas necessárias para erradicar este tipo de comportamentos", justificou.

Na quarta-feira, o Valência denunciou que os fundamentos de direito utilizados pelo órgão disciplinar da RFEF para sancionar o clube no qual alinham os jogadores portugueses Thierry Correia e André Almeida contradizem as versões da Polícia Nacional e da Liga de clubes, sem especificar de que forma.