Insultos fizeram Nico Williams desativar as redes sociais: "Não vale tudo"

Internacional espanhol, de 20 anos, foi o principal visado pela eliminação dos bascos nas meias-finais da Taça do Rei.

O Athletic Bilbau foi eliminado na terça-feira pelo Osasuna nas meias-finais da Taça do Rei, após uma eliminatória que ficou decidida no prolongamento da segunda mão (1-2 em agregado), no Estádio San Mamés.

Na formação basca, o principal visado pela eliminação foi o internacional espanhol Nico Willimas, de apenas 20 anos, que falhou duas oportunidades flagrantes de golo, o que resultou numa onda de insultos por parte dos adeptos nas redes sociais, levando-o a desativar as suas contas.

Por via de um comunicado da sua agência de comunicação, o jovem confirmou que a decisão se deveu às críticas que recebeu, pedindo um aumento de sensibilização para a impunidade do ódio nessas plataformas online.

"Perante a comoção gerada pelo encerramento dos perfis sociais de Nico Williams, queremos comunicar de uma forma consensual com ele que, após a eliminação da Taça e a posterior pressão de alguns usuários em forma de insultos e falta de respeito nessas redes sociais, Nico decidiu desativar os seus perfis oficiais. Nico deseja ainda transmitir o seu agradecimento aos adeptos que ontem o apoiaram com uma ovação em San Mamés e a todos os que hoje lhe estão a transmitir o seu carinho. Queremos, além disso, pedir que entre todos façamos força para erradicar este tipo de atitudes nas redes sociais. Não vale tudo", pode ler-se.

O Athletic Bilbau também já reagiu às críticas ao jovem, salientando a tal ovação de que foi alvo frente ao Osasuna e repudiando o ódio que lhe foi enderaçado.

"Na nossa forma de entender o futebol, os insultos e as faltas de respeito não têm lugar. Vão contra a nossa identidade. É assim que remamos juntos em San Mamés. Vamos Athletic!", escreveu o clube.

