Insultos após exibição infeliz levam guarda-redes do Arsenal a apagar conta no Twitter

Alex Rúnarsson defendeu as redes do Arsenal na receção de terça-feira ao Manchester City. O jogo não correu bem ao guarda-redes e muitos adeptos dos gunners insultaram o jovem nas redes sociais, levando-o a eliminar a conta no Twitter.

Rúnar Alex Rúnarsson foi o guarda-redes do Arsenal na receção de ontem ao Manchester City e o jogo não correu de feição ao islandês. Com erros que tornaram a tarefa dos gunners mais difícil, o guardião acabou por ser alvo de muitos insultos nas redes sociais. Tanto que o levaram a eliminar a conta no Twitter.

Rúnarsson, 25 anos, quis cortar o mal pela raiz, não aceitando os comentários abusivos e insultuosos feitos por adeptos do Arsenal após a eliminação (4-1) da Taça da Liga inglesa aos pés dos citizens.

O ex-Nordsjealland e Dijon errou em dois lances fatais que custaram dois golos. Na primeira parte, na resposta a um cruzamento, saiu-se mal da baliza e Gabriel Jesus antecipou-se para fazer o primeiro da noite. No segundo tempo, Mahrez bateu um livre e a bola passou por entre as mãos do jovem.