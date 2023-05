Inspiração de Gundogan deixa Manchester City a cinco pontos do título

Citizens vencem na casa do Everton por 0-3. Gundogan bisou pela segunda jornada seguida e ainda fez uma assistência. Campeão a cinco pontos da quinta Premier League em seis anos

O Manchester City está a cinco pontos da quinta Premier League nos últimos seis anos. Na casa do Everton, os citizens venceram de forma clara, por 0-3.

Gundogan abriu o marcador com um grande golo, na reta final do primeiro tempo, antes de assistir para Haaland fazer o 0-2. Na segunda parte, mais um grande golo do médio alemão, de livre direto.

Com quatro pontos a mais face ao Arsenal quando faltam disputar nove, o Manchester City precisa de uma mão cheia de pontos para ser campeão inglês - duas perdas de pontos em três jornadas para uma equipa que leva onze seguidas a vencer.