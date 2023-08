Insólito: Slimani foi anunciado com o mapa da Argélia incompleto

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O Coritiba teve de se retratar após protestos de adeptos argelinos. Avançado ex-Sporting já assinou um pré-contrato e é esperado nos próximos dias

O Coritiba anunciou na noite de domingo a contratação de Islam Slimani, antigo jogador do Sporting, mas numa das publicações colocou um mapa da Argélia incompleto, sem uma região no norte do país, uma gafe que levou a protestos de adeptos daquele país.

Lamentamos profundamente o equívoco operacional cometido na data de ontem ao publicar em nossos veículos oficiais uma imagem incompleta do mapa da Argélia.



Ressaltamos nosso maior respeito ao país, seu povo e sua história, a quem pedimos nossas sinceras desculpas. Destacamos... pic.twitter.com/wIK8lLsAgd - Coritiba (@Coritiba) August 21, 2023

O Coritiba já pediu desculpas e entretanto anunciou que o jogador já assinou um pré-contrato e chega nos próximos dias para integrar o plantel.