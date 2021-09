Insólito: rescinde com jogador antes do tempo e fica sem dinheiro da transferência

A situação caricata aconteceu entre o Vitória e o Athletico Paranaense

No Brasil, um eposódio caricato com uma transferência está a dar que falar. A situação aconteceu entre o Vitória e o Athletico Paranaense.

Os dois clubes chegaram a um acordo verbal para a transferência de Pedrinho para o Athletico Paranaense, ex-equipa de António Oliveira, e o Vitória acabou por não receber o dinheiro porque decidiu rescindir contrato com o jogador antes do acordo estar concluído.

Segundo a imprensa brasileira, os clubes tinham negociado o lateral esquerdo por um valor a rondar os 1,3 milhões de euros, numa transferência onde o médio Pablo Siles seguiria o mesmo caminho no final da temporada, por 240 mil euros.

Conforme referiu o Vitória, o Athletico Paranaense deveria ter oficializado Pedrinho, e, logo de seguida, deveria ter feiro o pagamento de uma primeira prestação de cerca de 500 mil euros. O restante valor seria pago em futuras prestações.



No entanto, o Vitória decidiu rescindir o contrato com o jogador no dia 20 de agosto, após chegar a acordo verbal com o clube do Paraná.

Depois disso, o Athletico oficializou a transferência, alegando não precisar de efetuar qualquer pagamento, uma vez que contratou o jogador enquanto este se encontrava livre.



"Note-se que sem a concretização/assinatura do contrato de transferência e com a rescisão prematura do contrato de trabalho pelo Vitória, o atleta Pedro Henrique Azevedo Pereira ficou livre, sem vínculo desportivo, sendo contratado pelo Club Athletico Paranaense sem a realização da transferência outrora tratada pelas partes", comunicou a defesa do Athletico.



Por outro lado, o Vitória respondeu, alegando que "desconhece os motivos para o não cumprimento do contrato celebrado entre os clubes, assim como para o não pagamento do valor ajustado", garantindo que vai recorrer à justiça para resolver o processo.