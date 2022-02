Martinelli, avançado do Arsenal, protagonizou uma situação insólita no jogo com o Wolverhampton. O jogador brasileiro viu dois amarelos na mesma jogada. Primeiro, tentou atrasar o lançamento lateral de Podence, sem sucesso, e depois derrubou Chiquinho na sequência do lance. Michael Oliver não teve mão leve, como pode ver no vídeo abaixo.