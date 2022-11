Insólito: Haaland "tira" cidade sueca do mapa

Nome do norueguês eclipsa as buscas no Google da cidade de Halland e o turismo está a ressentir-se

O sucesso de Erling Haaland nos últimos anos está gradualmente a tirar do mapa, pelo menos no Google, o motor de busca online mais famoso e utilizado do mundo, a cidade sueca de Halland.

Quando se procura Halland no Google, o motor questiona o utilizador se não queria dizer Haaland e dá acima de tudo resultados com o nome de futebolista do Manchester City.

Halland, no sul da Suécia, tem 300 mil habitantes e vê o seu turismo seriamente afetado com esta situação. Jimmy Sandberg, diretor de turismo do sítio Visit Halland, fartou-se da situação e escreveu uma carta a pedir que as pessoas saibam distinguir as duas coisas.

"Nós somos Halland, ele é Haaland. A popularidade deste fenómeno futebolístico está a afogar a nossa presença online. Para nossa desesperação, todos os nossos esforços para promover Halland desapareceram. Se não se faz nada, tememos que a nossa querida região fique em risco de se convertir numa esquecida Atlântida, um lugar que só seja conhecido em história e escrituras antigas", afirmou Sandberg.