Insólito: deitaram-se para dar ao rival um golo de consolação. Veja o vídeo

Na África do Sul, nos Phily's Games, uma competição amadora que é transmitida na televisão, os jogadores de uma equipa fizeram o inesperado

O insólito aconteceu na África do Sul, quando os jogadores do Isithembiso FC se deitaram no chão, como se tivessem desmaiado, para permitir ao adversário, o Phanda, marcar um golo de consolação.

A eliminatória, da competição amadora Phily's Games, estava sentenciada (3-1 na primeira mão e ia em 3-0 na segunda), quando aconteceu o inesperado. A partida estava nos descontos da segunda parte e apenas o guarda-redes não alinhou.

A atitude tornou-se viral nas redes sociais. Veja:

A game of dominoes: an exhibition by Isithembiso at the #PhillysGames



Unmatched and a flavour of football like no other pic.twitter.com/qXepts3WWn - SuperSport Football ⚽️ (@SSFootball) December 27, 2022