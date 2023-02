Insólito: cão deixa bilhetes do dono para a final da Taça da Liga inglesa em pedaços

Alan Carling teve sorte e conseguiu substituir os ingressos, mas a história não passou despercebida e chegou à Sky Sports. Newcastle mede forças com o Manchester United neste domingo, a partir das 16h30, em Wembley

É uma história, no mínimo, insólita. Alan Carling, adepto do Newcastle, tinha tudo preparado para ir a Wembley assistir à final da taça da liga inglesa, diante do Manchester United. A poucos dias do encontro que poderá ser histórico para o clube, o cão quase destruiu por completo os bilhetes.

A história chegou à Sky Sports e, apesar de tudo, teve um final feliz, com o adepto a conseguir substituir junto do clube os bilhetes que estavam em muito mau estado e a marcar lugar para o mítico palco do futebol inglês.

"Encontrei os meus bilhetes para a final da Taça da Liga no chão, em pedaços, destruídos. Não conseguia olhar para o meu cão nos olhos", contou Carling, em conversa bem-disposta com a Sky Sports.

