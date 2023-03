Insólito: adeptos fazem emoji humano de raiva e a equipa dá a volta ao jogo

O Zamalek perdia por 3-2 e acabou por ganhar 4-3 depois desta manifestação dos adeptos nas bancadas

Os adeptos do Zamalek, do Egito, manifestaram-se nas bancadas a fazer um emoji humano de raiva, quando a sua equipa perdia em casa contra o Al-Merreikh, do Sudão, e o resultado foi surpreendente.

Quando os adeptos decidiram manifestar-se de forma original a sua equipa perdia por 3-2, e acabou por vencer a partida por 4-3.

O encontro foi para a Liga dos Campeões africana.