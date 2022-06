Insólito: adepto do Barcelona contribui financeiramente para a rescisão de Umtiti

Aconteceu durante a transmissão de uma conferência de Imprensa do presidente Joan. Laporta, transmitida no YouTube.

O futuro de Samuel Umtiti é uma incógnita. Apontado muitas vezes à saída do Barcelona, a verdade é que o central de 28 anos se tem vindo a manter no clube ao qual chegou em 2016, proveniente do Lyon.

Em 2022/23, o internacional francês realizou apenas um jogo com a camisola blaugrana e vários são os adeptos a desejarem a saída do jogador.

Pois bem, durante uma conferência de Imprensa do presidente Joan Laporta para explicar a situação financeira do clube, transmitida no YouTube, algo insólito aconteceu. Se muitos contribuíram financeiramente para algumas contratações, houve quem se lembrasse de doar... para a rescisão de Umtit, que só termina a ligação com o Barça em 2026.

De recordar que o Barcelona não vive uma boa fase no que ao nível económico diz respeito, pelo que grandes contratações têm sido escassas.