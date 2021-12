Insigne, avançado do Nápoles, testa positivo à covid-19

Jogador fica em isolamento na sua própria casa

Lorenzo Insigne, uma das principais figuras do Nápoles e da seleção italiana, testou positivo à Covid-19, informou o clube nas suas redes sociais.

O jogador cumprirá, agora, um período de isolamento na sua própria casa, enquanto o resto do plantel vai ser novamente testado.

Caso não surja qualquer surto, o Nápoles medirá forças com o Spezia nesta quarta-feira, em partida a contar para a 19ª jornada da Serie A. Insigne é a única baixa confirmada, para já.