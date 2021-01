Insatisfeito com salários atrasados, Luiz Filipe Scolari pode deixar o Cruzeiro

Antigo selecionador de Portugal queixa-se de salários atrasados no Cruzeiro e pode deixar o clube a meio do campeonato da Série B do campeonato brasileiro.

Luiz Felipe Scolari equaciona apresentar a demissão do Cruzeiro. À frente da equipa na Série B do campeonato brasileiro desde 16 de outubro, o técnico de 72 anos está insatisfeito com promessas não cumpridas pela direção do clube.

De acordo com o site Globoesporte.com, o treinador teria como condição para ir treinar o Cruzeiro a manutenção dos salários em dia. A equipa estaria com dois meses (além do 13º salário) em atraso. Apesar do contrato até o final de 2022, Felipão pode deixar o clube de imediato.

O antigo selecionador de Portugal - vice-campeão europeu em 2004 -, assumiu o Cruzeiro ameaçado com a despromoção ao ocupar o 19º posto (penúltimo). Atualmente é o 12º classificado.