Bronca no Ajax: insatisfeito com falta de qualidade, Tadic quer rescindir

Grande estrela do conjunto neerlandês nas últimas temporadas, o criativo sérvio deverá deixar o clube nas próximas horas.

Grande estrela do Ajax desde que foi contratado ao Southampton no verão de 2018, Dusan Tadic encontra-se a acertar a rescisão de contrato com o clube de Amesterdão, devido à sua insatisfação com a falta de qualidade do plantel e o fraco investimento no mercado de transferências.

De acordo com o jornal De Telegraaf, o médio ofensivo sérvio, de 34 anos, já apresentou um pedido para sair do clube, que terminou a última época sem títulos, esperando-se que ambas as partes cheguem a acordo para a rescisão nas próximas horas.

Considerando que a equipa precisa de um investimento urgente, Tadic terá ficado desapontado com as contratações realizadas pelo Ajax até ao momento: Benjamin Tahirovic, jovem médio que deixou a Roma e Branco van den Boomen, reforço que chegou a custo zero, proveniente do Toulouse.

O clube terá sido surpreendido pela atitude do criativo, mas não se opôs à sua saída devido à possibilidade de poupar 6,5 milhões de euros, correspondentes ao salário anual bruto do jogador.

Tadic prepara-se para deixar o Ajax ao fim de 241 jogos, em que apontou 105 golos e 112 assistências, tendo-se sagrado campeão neerlandês por três ocasiões e vencido duas Taças e uma Supertaça dos Países Baixos. O veterano foi ainda uma peça determinante na campanha do clube na Liga dos Campeões de 2018/19, em que chegou às meias-finais. Em 2022/23, registou 13 golos e 23 assistências em 47 jogos.