Insatisfação dos adeptos do Palmeiras chegou à famosa praça de Times Square

Protesto contra a presidente Leila Pereira em Nova Iorque.

Uma claque do Palmeiras decidiu organizar um protesto contra Leila Pereira, presidente do clube, que decorreu na cidade de Nova Iorque.

Num ecrã na famosa praça de Times Square, os adeptos da Mancha Alvi Verde pediram reforços para o clube de Abel Ferreira, ao qual não se perspetiva a chegada de novos jogadores na atual janela de transferências, apesar das dificuldades demonstradas nesta edição do Brasileirão - oito vitórias, sete empates e duas derrotas em 17 jogos.

"Onde estão os nossos reforços? Cumpra as suas palavras e promessas", pôde ler-se.

O Palmeiras somou o segundo triunfo seguido no Brasileirão e segue no terceiro posto, a 12 pontos do líder Botafogo, que tem Bruno Lage como treinador. A equipa orientada por Abel Ferreira venceu por 4-1 em casa do América.