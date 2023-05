Iniesta prepara adeus ao Japão e tem Médio Oriente à espreita

De acordo com o jornal Marca, o lendário médio espanhol, prestes a fazer 39 anos, tem o desejo de deixar o Vissel Kobe, ao fim de cinco temporadas no Japão.

Desde 2018 nos japoneses do Vissel Kobe, Andrés Iniesta já tomou a decisão de deixar o clube no verão e assumir um novo desafio, tendo o Catar como o destino mais provável até ao momento, de acordo com o jornal Marca.

A dias de celebrar 39 anos, o lendário médio espanhol não equaciona colocar um ponto final na carreira, com a Liga catari a ser aquela que mais vontade demonstrou de acolher a sua contratação, apesar de também reunir interessados nos Estados Unidos (MLS) e na Arábia Saudita.

Vencedor de 35 títulos na sequência de uma passagem inesquecível pelo Barcelona, com destaque para quatro Ligas dos Campeões e nove LaLigas, a que acrescem um Mundial (2010) e dois Europeus (2008 e 2012) ao serviço de Espanha, Iniesta leva cinco temporadas no Japão.

Em 2023, realizou cinco jogos até ao momento pelo Vissel Kobe.