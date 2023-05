Iniesta em lágrimas: "Sempre pensámos que me retiraria aqui, era o desejo de todos..."

Médio deixa os japoneses do Vissel Kobe aos 39 anos, mas quer continuar a jogar

Aos 39 anos, Andrés Iniesta vai deixar o Vissel Kobe, do Japão, por "mútuo acordo". No entanto, desengane-se quem achar que o médio pretende terminar já a carreira. O jogador, campeão europeu e mundial por Espanha, explicou que o seu desejo é pendurar as chuteiras a jogar futebol.

"Julgo que sempre pensámos que me retiraria aqui, era esse o desejo de todos", começou por dizer em conferência de Imprensa, ao lado de Hiroshi Mikitani, dono do clube, explicando de seguida que "as prioridades do treinador são outras". O médio, refira-se, tem apenas cinco jogos disputados em 2023.

A ideia, explica, é encontrar um clube, sendo que se sente com capacidade de continuar a jogar. "Gostaria de terminar a minha carreira a jogar num campo de futebol e essa parte agora é a que está a ser mais complicada. Sinto-me com capacidade e vontade de continuar. Depois de encerrar esta etapa, veremos que opções podem surgir", concluiu Iniesta.