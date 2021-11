Iniesta comenta aposta do Barcelona em Xavi: "Está preparado e pode lutar por títulos"

Xavi tem o apoio e confiança do amigo e antigo companheiro de equipa Iniesta para o desafio no comando técnico do Barcelona.

Iniesta jogou ao lado de Xavi durante muitos anos, tanto no meio-campo do Barcelona, como no da seleção espanhola. E é com agrado que vê a chegada do amigo ao comando técnico dos culé. Embora reconheça a fase crítica que o clube atravessa, o jogador do Vissel Kobe acredita que o novo treinador pode ter sucesso.

"O Xavi tem a personalidade ideal para estar onde está. Tem um lado conciliador, mas também tem uma personalidade forte. Foi capitão, já viveu todo o tipo de situações e sabe como tudo funciona. Não acho que vai ter qualquer problema. É uma questão de encontrar uma linha de confiança para seguir em frente e dar a volta a esta situação. O que sustenta tudo são os resultados, obviamente. Ele tem de tentar convencer os jogadores, implementar a sua forma de jogar e que estes acreditem na sua ideia. A partir daí têm de a executar", explicou, em declarações à rádio Catalunya.

"Para ele, que se foi preparando para isto e se sente como ninguém no Barcelona, é um sonho. Estará a desfrutar e espero que tudo lhe corra bem", acrescentou.

Questionado sobre se se ofereceu para ir com Xavi para o Barça, Iniesta gracejou: "Não, não me ofereci para o acompanhar. Na brincadeira, disse-lhe para fazer um meiinho no treino, mas pouco mais do que isso."

O médio acredita que os blaugrana podem "lutar pelo campeonato e por títulos", pois têm "um grande plantel, com jogadores experientes e outros jovens".