Iniesta assume que "adoraria regressar ao Barcelona", mas deixa um aviso

Declarações de Andrés Iniesta, lenda do Barcelona que representa os japoneses do Vissel Kobe, em entrevista ao jornal La Gazzetta dello Sport.

Queixas de Xavi em relação à arbitragem: "Há momentos em que expressas a tua deceção. Na minha opinião, as jogadas de que se falam foram claras e, dada a importância do jogo, quando as decisões te prejudicam, assumes o golpe de forma negativa".

Derrota do Barcelona na casa do Inter: "É vital que o Barcelona se mantenha na competição. [O segundo jogo com o Inter] é uma partida crucial. O Inter tem uma grande equipa e será complicado para o Barcelona. Espero que o Barça tome a iniciativa e que o Inter espere pelas suas opções, tendo em conta que o empate também lhes convém. A Liga dos Campeões é uma competição de detalhes, se cometes um erro pagas caro, mas o Barcelona tem uma grande oportunidade de recuperar, espero que tenham êxito".

Chave para vencer o Inter? "De longe, parece-me que existe uma certa instabilidade emocional no Barcelona. As vitórias trazem muita moral, mas basta uma derrota para regressem as dúvidas, para que baixe o ânimo da equipa. Creio que o Barcelona encontrou um excelente onze e que tem um plantel muito completo. O trabalho realizado desde o início da temporada é excelente, a confiança e a esperança devem continuar altas e não se podem condicionar tão facilmente".

Gavi e Pedri: "A carreira de Sergio [Busquets] é uma das melhores da história do futebol. Gavi e Pedri têm a seu lado alguém com quem podem aprender muito, que pode apoiá-los e fazê-los crescer dentro e fora de campo. Eles são dois rapazes muito jovens e que têm um presente e um futuro espetacular. Gavi e Pedri jogam com muita naturalidade, com facilidade e não creio que sintam a pressão. Fariam bem em deixá-los tranquilos fora dos relvados. Está claro que têm de convencer, tal como fizemos eu e o Xavi. Não se nota que sofram dentro de campo nem que recusem responsabilidades. Vê-se que desfrutam de jogar e isso é algo que sai de dentro, ou se tem ou não".

Planos para o futuro: "Vou ficar mais um ano aqui [no Japão] e depois logo se vê. Adoraria voltar ao Barcelona, é a minha casa, mas não sei em que qualidade: treinador, diretor desportivo ou algo assim. De qualquer forma, primeiro tenho de me tornar treinador e, de momento, continuo a ver-me como jogador. É bonito pensar que alguém que deu tanto a um clube possa continuar a fazê-lo mesmo deixando de jogar, mas devem existir as condições adequadas para isso. Não posso dizer: 'Não vou fazer nada, mas deixem-me voltar'".

Acredita no regresso de Messi ao Barcelona? "De longe, vejo isso como algo complicado, mas no futebol nunca se sabe".