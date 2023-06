Iniesta alimenta o interesse do Argentinos: "Estamos em contacto"

Criativo espanhol já anunciou que deixa o Vissel Kobe e foi convidado pelo amigo Gabriel Milito a jogar no Argentinos Juniors

Há dias o treinador do Argentinos Juniors, Gabriel Milito, afirmou que tinha feito uma proposta a Andrés Iniesta e o espanhol confirmou: "Estamos em contacto".

O criativo de 39 anos já anunciou que deixa o Vissel Kobe, do Japão, e espera propostas para seguir a carreira.

O técnico do emblema onde surgiu Diego Maradona jogou no Barcelona com Iniesta e tenta levar o espanhol para a Argentina.

A declaração de Iniesta foi ao influencer argentino Jero Freixas, que curiosamente, como adepto do Independiente, lhe ofereceu uma camisola desse clube, convidando-o a jogar no "bicho".