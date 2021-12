Início atribulado de Ronaldo no Cruzeiro: Sidnei, ex-Benfica, afinal, já não vai ser reforço

Central tinha sido anunciado há duas semanas. Dificuldades financeiras na origem do volte-face

Está a ser bem movimentado o início de Ronaldo como máximo responsável do Cruzeiro. O antigo craque, que adquiriu 90% das ações do clube, já afastou Vanderlei Luxemburgo do comando técnico e pretende agora voltar atrás num negócio já feito.

Sidnei, ex-central do Benfica, que rescindiu com o Bétis no último verão, tinha sido confirmado como reforço do clube há duas semanas. Tendo em conta as dificuldades financeiras do Cruzeiro, já foi comunicado ao agente do jogador que não será possível consumar a transferência.

Agora, Sidnei e a sua equipa estudam uma tomada de posição jurídica face à atitude do Cruzeiro, que até pode vir a ser treinado brevemente por um português, com António Oliveira a ser associado ao cargo.