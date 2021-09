Ingleses revelam valores: Salah quer receber mais do dobro para renovar

De acordo com o jornal inglês "The Mirror", Salah quer saltar de 11 para 28 milhões de euros para continuar na equipa.

O contrato de Mohamed Salah com o Liverpool ainda tem mais duas épocas pela frente, mas desde já os números para a extensão da permanência do jogador egípcio em Anfield começam a ser discutidos. De acordo o jornal inglês "The Mirror", o médio teria exigido um forte aumento salarial para seguir no clube inglês.

Salah quer ver o seu desempenho em campo recompensado e, para isso, quer cobrar mais do dobro do que recebe atualmente: o salário anual passaria de 11 para 28 milhões de euros.

O jogador de 29 anos é o segundo mais bem pago da equipa, atrás apenas do defesa Virgil van Dijk - que ganha pouco mais de um milhão/ano que o egípcio. O técnico Jurgen Klopp já afirmou que não pensa em abrir mão do jogador, que é cobiçado por clubes como o Real Madrid e o PSG.