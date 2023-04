Ingleses revelam clube mais bem posicionado para levar Bellingham

Manchester City na pole position, à frente do Real Madrid, para levar o médio inglês do Dortmund. Liverpool fora da corrida, como o próprio Jurgen Klopp já confirmou

O Manchester City, campeão inglês em título, é o clube mais bem posicionado para assegurar os serviços de Jude Bellingham no final da temporada.

De acordo com o Daily Mirror, o clube do Etihad está à frente do Real Madrid na corrida, preparando-se para abdicar de Kalvin Phillips e Ilkay Gundogan. A massa salarial que os dois podem libertar ajudará a suportar um negócio que se prevê milionário.

O Manchester City conta com a ajuda de Haaland, antigo companheiro de Bellingham no Dortmund, para conseguir a contratação de um médio que é também pretendido pelo Real Madrid e que muito dificilmente jogará no Liverpool, como Jurgen Klopp explicou há uns dias.

"Não podemos comprar seis jogadores num verão, todos por 100 milhões [de libras]. Não somos crianças, se perguntares a uma criança de cinco anos o que ela quer no Natal e ela disser um Ferrari, não dirás que é uma boa ideia. Dirás que é demasiado caro que, de qualquer foram, não conseguirias conduzi-lo. Se depois essa criança ficar infeliz para o resto da vida por causa de não ter um Ferrari, isso seria uma vida mesmo triste", atirou.

No Dortmund desde o verão de 2020, Jude Bellingham, de 19 anos, tem contrato com o clube alemão até ao ano de 2025.