Ingleses já falam num acordo entre Manchester City e lateral do Brighton

Marc Cucurella está em vias de se tornar reforço do Manchester City

Pete O'Rourke, jornalista especializado no mercado inglês, garante esta quarta-feira que o Manchester City já chegou a acordo com Marc Cucurella, lateral esquerdo de 23 anos do Brighton.

Formado no Barcelona, o internacional espanhol vai, ao que tudo indica, custar 35 milhões de euros aos cofres cityzens, após ter deixado excelentes indicações na estreia na Premier League, onde chegou no verão passado proveniente do Getafe.

Esta temporada, Cucurella foi titular indiscutível no nono classificado do campeonato inglês, tendo apontado um golo e duas assistências em 38 jogos realizados.