Ingleses garantem que Solskjaer está de saída e revelam quanto o United vai ter de pagar

Manchester United voltou a perder na Premier League e o destino de Solskjaer parece estar traçado.

O período de Ole Gunnar Solskjaer como treinador do Manchester United parece mesmo estar a terminar. Depois da goleada sofrida diante do Watford (4-1) no sábado, os rumores sobre esse possível cenário subiram de tom e em Inglaterra garantem mesmo que o técnico norueguês está de saída.

O jornal "The Sun", já este domingo, revela mesmo qual a quantia que os "red devils" terão de desembolsar para despedir Solskjaer: algo como 7,5 milhões de libras, aproximadamente nove milhões de euros.

Atrás de Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Brendan Rodgers e Marcelo Bielsa, o antigo jogador do United é o quinto treinador mais bem pago da Premier League.