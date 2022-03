Ingleses garantem: Luis Enrique quer treinar na Premier League

Treinador tem sido apontado ao Manchester United, mas não deixa Espanha antes do Mundial.

A questão do treinador para a próxima temporada é um dos pontos em aberto no Manchester United. Segundo escreve o jornal "Daily Mail", Luis Enrique, atual selecionador espanhol, está interessado em prosseguir a carreira e no futebol inglês e dificilmente irá renovar contrato caso lhe seja feita uma proposta por parte dos red devils

O vínculo de Luis Enrique termina após o Mundial do Catar, para o qual a Espanha está já qualificada, e é tido como certo que o selecionador irá orientar a "Roja" na prova. A competição, recorde-se, irá ser disputada nos meses de novembro e dezembro, uma altura, portanto, em que a temporada 2022/23 já está em pleno andamento para os clubes europeus.

"Estarei no Catar com a Espanha porque dei a minha palavra e não há nada que me faça estar mais empolgado do que representar o meu país no Campeonato do Mundo, depois, veremos. E ainda mais com esta seleção e com esta Federação. Posso dizer mais alto, mas não com mais clareza. Estou onde quero estar", disse Luis Enrique ontem, segunda-feira.

Seja como for, a notícia adianta que Luis Enrique é uma das opções vista com bons olhos pelos responsáveis do emblema de Old Trafford. Erik ten Hag, atual técnico do Ajax, tem sido insistentemente apontado ao posto agora ocupado por Ralf Rangnick, mas nenhuma proposta surgiu em cima da mesa após a conversa entre as partes.