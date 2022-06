Ingleses dizem que Salah pode mudar-se para o Barcelona a custo zero

Egípcio tem contrato por mais uma época e poderá depois sair para Camp Nou.

O contrato de Mohamed Salah termina em junho de 2023 e as negociações entre as duas partes parecem não estar a progredir. Se realmente não houver um acordo para o prolongar do vínculo, o futuro do avançado pode passar pelo Barcelona... a custo zero.

De acordo com o jornal inglês Mirror, o egípcio pondera cumprir a temporada 2022/23 em Anfield e depois mudar-se para Camp Nou, como jogador livre.

Os rumores que ligam Salah ao Barcelona não são de agora.