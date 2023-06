Ingleses dizem que Manchester United começa a perder a esperança em Kane

De acordo com o The Times, a recusa de Daniel Levy, proprietário do Tottenham, em vender o goleador inglês a um rival da Premier League está a fazer com que os red devils comecem a aceitar a impossibilidade da sua contratação.

Após mais uma temporada sem títulos no Tottenham, Harry Kane tem sido apontado a uma saída no verão, com o Real Madrid e o Manchester United a serem os emblemas mais associados ao goleador inglês, de 29 anos.

No entanto, o jornal The Times escreve este sábado que os red devils estão a começar a perder a esperança na contratação do avançado, devido à intransigente recusa de Daniel Levy, proprietário dos spurs, em vender o jogador a um rival da Premier League.

De acordo com a imprensa espanhola, o Real Madrid espera conseguir contratar Kane, que tem apenas mais um ano de contrato no Tottenham, a troco de cerca de 80 milhões de euros, valor abaixo do pretendido por Levy, que aponta para a casa dos 100 milhões.

De volta ao United, a referida fonte acrescenta que os responsáveis do clube até já identificaram uma alternativa para Kane: Rasmus Hojlund. O jovem avançado dinamarquês, de 20 anos, apontou 10 golos e duas assistências em 34 jogos pela Atalanta, tendo contrato com os italianos até 2027.