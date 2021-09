Ingleses dizem que Chelsea pode oferecer três jogadores em troca de Leroy Sané

Segundo o jornal inglês "Express", Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, é fã do extremo de 25 anos.

Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, terá um novo alvo para reforçar a equipa. Leroy Sané, extremo do Bayern de Munique, é o novo grande foco do técnico alemão para reforçar os Blues em busca do segundo título consecutivo da Champions League.

De acordo com o jornal inglês "Express", Thomas Tuchel é fã do extremo de 25 anos, que também já defendeu o rival Manchester City. O atual jogador do Bayern de Munique agrada tanto ao treinador do Chelsea que Tuchel pode propor incluir três jogadores na operação: Hakim Ziyech, Hudson-Odoi e Christian Pulisic.

Arsenal e Tottenham também estarão interessados em Sané, de acordo com o "Express". Tuchel, porém, poderá estar na frente da corrida, por ter no Chelsea uma equipa mais forte na luta por títulos. Sané poderia ajustar-se em qualquer um dos flancos, mas também poderia jogar mais na frente, atrás de Romelu Lukaku.