Ingleses avançam que Manchester City chegou a acordo para renovar com Guardiola

De acordo com o jornal The Athletic, o treinador espanhol está em vias de renovar por mais duas temporadas com o bicampeão inglês, até 2025.

O jornal The Athletic avança esta terça-feira que o Manchester City já chegou a acordo para renovar com Pep Guardiola por mais duas temporadas (a segunda época será opcional), até 2025.

O atual contrato do treinador espanhol, que está em Manchester há sete temporadas, expira no final da presente época, mas tudo indica que deverá permanecer no bicampeão inglês.

Guardiola chegou ao Manchester City no verão de 2016 e, a confirmar-se a renovação, será a terceira vez que estende o seu vínculo com os cityzens.

Desde que rumou a Inglaterra, o técnico levantou quatro Premier Leagues, uma Taça de Inglaterra, duas Supertaças e quatro Taças da Liga, faltando-lhe apenas o primeiro título europeu da história do clube.