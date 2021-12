Ingleses apontam seis jogadores do Manchester United com saída à vista já em janeiro

Rangnick já terá dado ordem para a saída de seis jogadores no mercado de transferências de janeiro.

Ralf Rangnick, treinador do Manchester City, já começou a fazer cortes no plantel e, segundo o Daily Mail, há seis jogadores com guia de marcha já no mercado de transferências de inverno.

De acordo com a publicação, o guarda-redes Dean Henderson e o avançado Amad Diallo podem sair por empréstimo, enquanto o defesa-central Phil Jones, o médio Juan Mata e os avançados Lingard e Martial deverão sair em definitivo.