Ingleses apontam mais um nome ao comando técnico do Tottenham

Arne Slot venceu a Eredivisie no comando do Feyenoord

O nome do futuro treinador do Tottenham continua incerto, com Arne Slot, que se sagrou campeão neerlandês no Feyenoord, a juntar-se à lista de candidatos ao cargo.

Desde a saída de Antonio Conte, o nome do futuro treinador do Tottenham continua incerto. Após vários nomes terem sido associados ao cargo, Arne Slot, técnico do Feyenoord, é mais um a juntar-se à lista.

Segundo avança o Daily Mail, os spurs estarão de olho no treinador neerlandês, que está a realizar uma grande época no comando do Feyenoord. Para além de se ter sagrado, seis anos depois, campeã dos Países Baixos, a equipa também fez uma excelente campanha na Liga Europa, caindo nos quartos de final.

Recorde-se que no jogo da segunda mão frente à Roma, o Feyenoord conseguiu manter-se firme durante o tempo regulamentar, sendo eliminado no prolongamento pela equipa de José Mourinho (4-1), após ter vencido em Roterdão por 1-0.

Consciente do interesse em Slot, o Feyenoord, como revelou o Mail Sport na terça-feira, está em conversações para prolongar o seu contrato com um salário de três milhões de euros.

Com Julian Nagelsmann fora da corrida, Arne Slot poderá ser assim um dos grandes favoritos para suceder a Conte.