Ingleses ajoelharam-se, adeptos da Polónia assobiaram e Lewandowski pediu respeito

Antes do Polónia-Inglaterra, adeptos polacos assobiaram os jogadores ingleses que se ajoelharam no relvado, num ato contra o racismo. Lewandowski pediu respeito.

Robert Lewandowski, capitão da seleção da Polónia, repreendeu os adeptos polacos presentes no jogo desta quarta-feira diante da Inglaterra que não respeitaram o momento em que os ingleses se ajoelharam num já recorrente movimento contra o racismo.

Antes do apito inicial da partida de qualificação para o Mundial'2022, e como já é habitual, os jogadores ingleses ajoelharam-se no relvado e começaram a ouvir-se assobios vindos das bancadas. Ao deparar-se com esta situação, o avançado do Bayern, mas também outros jogadores da Polónia, apontaram para o símbolo na camisola que diz "Respect" [respeito, em português].

Veja aqui: